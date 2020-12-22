Дело против меня создано, чтобы припугнуть активное общество не выходить на новый Майдан, - Черновол

22 декабря, 2020, 15:43

Бывший нардеп Татьяна Черновол заявила, дело о поджоге офиса Партии регионов, повлекшем гибель человека, создано, чтобы "припугнуть украинское общество не выходить на новый Майдан"

Об этом она заявила в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

Черновол отметила, что следствие повесило смерть работника офиса Партии регионов Владимира Захарова на нее только потому, что ее узнали.

"То есть по делу я прохожу как один из участников штурма офиса Партии регионов, который был идентифицирован. Меня просто узнали, поэтому и сделали виновной в убийстве. Все остальные участники штурма офиса Партии регионов, майдановцы проходят, как неопознанные лица. То есть если еще бы кого-то узнали, то обвинение в убийстве было бы не только у меня, а еще у кого-то. Но за того, что другие не опознаны, у меня обвинение не только в убийстве, но и в организации убийства. Поэтому у меня таки довольно серьезная статья. Вот такой каламбур получается ", - сказала она.

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Она считает, что дело против нее - это показательная расправа.

"Почему узнали именно меня? Почему единственное дело против майдановцев - это дело против меня? Я думаю, что здесь совпало очень много факторов, что я была выбрана для показательной расправы. Опять же, я не думаю, что это дело конкретно против меня. Я считаю, что это дело для показательной расправы. То есть, дело, чтобы показать всему активному сегменту общества, которое еще поднимается на защиту независимости Украины, что они могут быть привлечены к ответственности, если вдруг выйдут на новый Майдан. И причем, притянуты за Майдан революции Достоинства ", - отметила Чорновил.

По ее словам, если завтра кто-то, кто рядом с ней участвовал в штурме офиса Партии регионов выйдет, например, на Майдан, против него тоже может быть возбуждено дело.

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"Поэтому, я считаю, что это дело, такой вот прецедент, это показательно, чтобы припугнуть активное украинское общество не выходить на Майдан. Я считаю, что показательная расправа надо мной - это сигнал Кремлю: "вот видите, вы знаете, например, Черновол как участник Майдана .. Видите, мы ее привлекаем к ответственности". Я считаю, что такие договоренности по дискредитации Майдана достигнуты между Зеленским и Путиным еще на переговорах в прошлом году и это одно из требований, которое было поставлено Путиным", - отметила Черновол.

14 декабря Черновол сообщила, что ей 15 декабря вручат обвинения по делу о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году.

15 декабря ей вручили обвинение по делу о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году.

16 декабря ГБР направило в суд обвинительный акт по подозрению в умышленном убийстве работника офиса Партии регионов.

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