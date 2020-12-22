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Дело о присвоении денег банка "Аркада": прокуратура объявила подозрение трем лицам


фото: korrespondent
Правоохранители объявили трем лицам подозрение в содействии присвоению президентом банка "Аркада" 50 млн грн

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно сообщению, правоохранители сообщили о подозрении трем лицам в содействии присвоению президентом банка "Аркада" денежных фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "патриотика".

По информации прокуратуры, между банком "Аркада" и "подконтрольной" коммерческой структурой заключен договор на 50 млн грн, а в обеспечение исполнения обязательств передано несуществующее оборудование.

"Таким образом президент АО АКБ "Аркада", вступив в сговор с владельцем и руководителями коммерческих предприятий, завладели указанными средствами банка, перечислив их на счета подконтрольных предприятий с последующим выводом через приобретение "мусорных" ценных бумаг", - отметили в пресс-службе.

Таким образом, в результате невозврата кредитных средств коммерческой структурой и отсутствием залогового имущества, банка "Аркада" как управляющему фонда строительства "патриотика" и "Эврика" нанесен ущерб на сумму 50 млн грн.

По информации пресс-службы, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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