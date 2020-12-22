ЦИК назвал дату довыборов в Раду в Донецкой области в 50 округе

22 декабря, 2020, 21:19

Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №50 Донецкой области

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата Украины в ОВО № 50", - говорится в сообщении.

Избирательный процесс указанных промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января 2021.

В ЦИК напомнили, что ранее уже назначили на 28 марта промежуточные выборы народного депутата Украины в округе №87 (Ивано-Франковская область).

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