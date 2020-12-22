COVID-19 в Украине: за сутки 8513 новых случаев

22 декабря, 2020, 08:14

8513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине 22 декабря

В частности, заболели 415 детей и 368 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1318 человек;

летальных исходов - 232

выздоровели - 14 020 человек;

сделано тестов за сутки - 46 696 (в том числе методом ПЦР - 26 341, методом ИФА - 20 355).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 979 506 человек;

выздоровели - 600 288 человек;

летальных исходов - 16 897;

сделано ПЦР-тестов - 5 307 601.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

Количество случаев заболевания в регионах:

г. Киев - 102 282 случая;

Винницкая область - 21 145 случаев;

Волынская область - 31 138 случаев;

Днепропетровская область - 54 147 случаев;

Донецкая область - 32 760 случаев;

Житомирская область - 36 810 случаев;

Закарпатская область - 27 303 случая;

Запорожская область - 48 454 случая;

Ивано-Франковская область - 42 090 случаев;

Киевская область - 54 022 случая;

Кировоградская область - 7861 случай;

Луганская область - 8994 случая;

Львовская область - 57 401 случай;

Николаевская область - 27 479 случаев;

Одесская область - 65 503 случая;

Полтавская область - 32 506 случаев;

Ривненская область - 38 920 случаев;

Сумская область - 38 321 случай;

Тернопольская область - 32 579 случаев;

Харьковская область - 65 652 случая;

Херсонская область - 15 973 случая;

Хмельницкая область - 36 840 случаев;

Черкасская область - 35 413 случаев;

Черновицкая область - 38 555 случаев;

Черниговская область - 27 358 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

8513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 декабря 2020 года. В частности,... Опубликовано: Максим Степанов понедельник, 21 декабря 2020 г.