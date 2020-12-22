COVID-19 в Украине: за сутки 8513 новых случаев
В частности, заболели 415 детей и 368 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1318 человек;
- летальных исходов - 232
- выздоровели - 14 020 человек;
- сделано тестов за сутки - 46 696 (в том числе методом ПЦР - 26 341, методом ИФА - 20 355).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 979 506 человек;
- выздоровели - 600 288 человек;
- летальных исходов - 16 897;
- сделано ПЦР-тестов - 5 307 601.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.
Количество случаев заболевания в регионах:
г. Киев - 102 282 случая;
Винницкая область - 21 145 случаев;
Волынская область - 31 138 случаев;
Днепропетровская область - 54 147 случаев;
Донецкая область - 32 760 случаев;
Житомирская область - 36 810 случаев;
Закарпатская область - 27 303 случая;
Запорожская область - 48 454 случая;
Ивано-Франковская область - 42 090 случаев;
Киевская область - 54 022 случая;
Кировоградская область - 7861 случай;
Луганская область - 8994 случая;
Львовская область - 57 401 случай;
Николаевская область - 27 479 случаев;
Одесская область - 65 503 случая;
Полтавская область - 32 506 случаев;
Ривненская область - 38 920 случаев;
Сумская область - 38 321 случай;
Тернопольская область - 32 579 случаев;
Харьковская область - 65 652 случая;
Херсонская область - 15 973 случая;
Хмельницкая область - 36 840 случаев;
Черкасская область - 35 413 случаев;
Черновицкая область - 38 555 случаев;
Черниговская область - 27 358 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
8513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 декабря 2020 года. В частности,...Опубликовано: Максим Степанов понедельник, 21 декабря 2020 г.
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