Часть сторонников Трампа планирует его "вторую инаугурацию"

22 декабря, 2020, 10:38

Сторонники действующего президента Дональда Трампа планируют провести его виртуальную "вторую инаугурацию" 20 января в день приведения к присяге избранного президента США Джо Байдена

Страница под названием "Вторая церемония инаугурации президента Дональда Трампа" создана в Facebook.

Более 60 тыс. человек указали, что планируют принять участие в мероприятии, еще более 260 тыс. человек поставили отметку "интересует".

"Мы группа частных лиц численностью 325 тыс., которые демонстрируют нашу поддержку президенту Дональду Трампу. Мы не имеем никакого отношения к какой-либо официальной организации", - говорится в описании страницы.

Мероприятие запланировано на полдень 20 января. В это же время должен быть приведен к присяге новоизбранный президент США Джо Байден.

Коллегия выборщиков 15 декабря большинством голосов утвердила демократа Джо Байдена победителем выборов президента США. Он получил 302 голоса против 232 у действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Трамп до сих пор не признает своего поражения. Он утверждает, что голосование было "мошенническим" и сопровождалось массовыми фальсификациями.

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