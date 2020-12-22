Часть сторонников Трампа планирует его "вторую инаугурацию"
Страница под названием "Вторая церемония инаугурации президента Дональда Трампа" создана в Facebook.
Более 60 тыс. человек указали, что планируют принять участие в мероприятии, еще более 260 тыс. человек поставили отметку "интересует".
"Мы группа частных лиц численностью 325 тыс., которые демонстрируют нашу поддержку президенту Дональду Трампу. Мы не имеем никакого отношения к какой-либо официальной организации", - говорится в описании страницы.
Мероприятие запланировано на полдень 20 января. В это же время должен быть приведен к присяге новоизбранный президент США Джо Байден.
Коллегия выборщиков 15 декабря большинством голосов утвердила демократа Джо Байдена победителем выборов президента США. Он получил 302 голоса против 232 у действующего главы Белого дома Дональда Трампа.
Трамп до сих пор не признает своего поражения. Он утверждает, что голосование было "мошенническим" и сопровождалось массовыми фальсификациями.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb