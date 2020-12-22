Бутусов будет работать на общественных началах советником Тарана, - Минобороны

22 декабря, 2020, 17:43

В Министерстве обороны Украины сообщили, что журналист Юрий Бутусов будет советником министра обороны Андрея Тарана на общественных началах

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook .

"Достигнута договоренность о назначении Юрия Бутусова советником Министра обороны Украины на общественных началах. Эффективное министерство, боеспособные вооруженные силы - есть над чем работать", - говорится в сообщении.

! ️Достигнуты договоренности о назначении Юрий Бутусов советником Министра обороны Украины на общественных началах. Эффективное министерство, боеспособные вооруженные силы - есть над чем работать. Опубликовано Министерство обороны Украины Вторник, 22 декабря 2020 г.

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