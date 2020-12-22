Бутусов будет работать на общественных началах советником Тарана, - Минобороны
22 декабря, 2020, 17:43
В Министерстве обороны Украины сообщили, что журналист Юрий Бутусов будет советником министра обороны Андрея Тарана на общественных началах
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook .
"Достигнута договоренность о назначении Юрия Бутусова советником Министра обороны Украины на общественных началах. Эффективное министерство, боеспособные вооруженные силы - есть над чем работать", - говорится в сообщении.
! ️Достигнуты договоренности о назначении Юрий Бутусов советником Министра обороны Украины на общественных началах. Эффективное министерство, боеспособные вооруженные силы - есть над чем работать.Опубликовано Министерство обороны Украины Вторник, 22 декабря 2020 г.
- Напомним, Министерство обороны Украины предложило журналисту Юрию Бутусову занять одну из должностей в ведомстве.
- Впоследствии, журналист Юрий Бутусов согласился на предложение Министерства обороны занять одну из должностей в ведомстве. Он обнародовал свою программу действий.
- 9 декабря Бутусов заявил, что Минобороны не выходит на связь после его согласия занять одну из должностей.
- В Минобороны отметили, что ждут журналиста Юрия Бутусова на собеседование и "расстроены его попыткой ввести общественность в заблуждение".
- Затем в Министерстве обороны заявили, что по результатам собеседования с Бутусовым, кадровые службы обнаружили отсутствие вакансий, "соответствующих уровню его амбиций".
- Впоследствии, министр обороны Андрей Таран встретился с Бутусовым и предложил журналисту четыре должности. И Бутусов согласился стать внештатным советником министра .
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