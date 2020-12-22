Более 90% умерших от коронавируса в Украине были старше 50 лет, - ЦОС
22 декабря, 2020, 16:27
С начала пандемии коронавируса в Украине 93,2% умерших были старше 50 лет
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Как известно, по состоянию на утро 22 декабря в Украине зарегистрировано 979 506 подтвержденных случаев COVID-19. Среди них 57 499 (5,9% общего количества) - среди детей (в возрасте 0-19 лет), 48755 - среди медицинских работников.
Так, с начала пандемии умерли в результате осложнений от коронавируса 16897 человек.
Больше всего подтвержденных случаев приходится на возрастную группу от 30 до 69 лет (75,5%), а летальные случаи были зарегистрированы в основном среди людей старше 50 лет (93,2%).
- Напомним, 8513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 декабря.
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