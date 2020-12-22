Блохина наградили орденом Ярослава Мудрого

22 декабря, 2020, 14:15

Легендарного украинского футболиста и тренера Олега Блохина наградили орденом князя Ярослава Мудрого II степени

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

В Доме футбола орден Олегу Блохину вручил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Олег Блохин является обладателем "Золотого мяча-1975", двукратным обладателем Кубка кубков (1975, 1986) и победителем Суперкубка УЕФА 1975.

Под руководством Блохина сборная Украины добилась своего наибольшего успеха в истории и вышла в 2006 году в четвертьфинал чемпионата мира.

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