 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортБлохина наградили орденом Ярослава Мудрого

Блохина наградили орденом Ярослава Мудрого


фото: uaf.ua
Легендарного украинского футболиста и тренера Олега Блохина наградили орденом князя Ярослава Мудрого II степени

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

В Доме футбола орден Олегу Блохину вручил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Олег Блохин является обладателем "Золотого мяча-1975", двукратным обладателем Кубка кубков (1975, 1986) и победителем Суперкубка УЕФА 1975.

Под руководством Блохина сборная Украины добилась своего наибольшего успеха в истории и вышла в 2006 году в четвертьфинал чемпионата мира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 декабря, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать