Байден назвал имена новых кандидатов на должности министров в своей администрации

22 декабря, 2020, 22:04

Избранный президент США Джо Байден представил новых членов администрации

Об этом сообщает Bloomberg.

Рон Клейн станет руководителем аппарата сотрудников Белого дома.

Элизабет Уилкинс, которая ранее была сотрудницей избирательного штаба Байдена, будет старшим советником руководителя аппарата.

Должность заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома займет Брюс Рид, который в течение нескольких лет был помощником и советником Байдена.

Бывший спичрайтер Байдена Винай Редди будет отвечать за подготовку речей в Белом доме.

Курировать административными вопросами будет Энн Филипик, а отвечать за планирование - Райан Монтой.

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