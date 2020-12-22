Ассист Зинченка помог "Манчестер Сити" победить "Арсенал" в Кубке английской лиги
22 декабря, 2020, 23:51
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отдал результативную передачу в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
В четвертьфинале Кубка лиги "Манчестер Сити" встречался с лондонским "Арсеналом". Матч завершился со счетом 1:4 в пользу "горожан".
Александр Зинченко отдал результативную передачу на Габриэля Жезуса уже на 3-й минуте встречи. За "Манчестер Сити" еще забили Рияд Марез, Фил Фоден и Эймерик Ляпорт.
В нынешнем сезоне 24-летний Зинченко сыграл за английский клуб 5 матчей и результативными действиями к этому поединку не отличался.
Кубок английской лиги
четвертьфинал
22 декабря
"Арсенал" - "Манчестер Сити" 1:4
Голы: Ляказетт, 31 - Жезус, 3, Марез, 54, Фоден, 59, Ляпорт, 73
- 21 декабря стало известно, что Александр Зинченко попал в сферу интересов итальянских "Наполи" и "Ювентуса".
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