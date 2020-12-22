Ассист Зинченка помог "Манчестер Сити" победить "Арсенал" в Кубке английской лиги

22 декабря, 2020, 23:51

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отдал результативную передачу в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В четвертьфинале Кубка лиги "Манчестер Сити" встречался с лондонским "Арсеналом". Матч завершился со счетом 1:4 в пользу "горожан".

Александр Зинченко отдал результативную передачу на Габриэля Жезуса уже на 3-й минуте встречи. За "Манчестер Сити" еще забили Рияд Марез, Фил Фоден и Эймерик Ляпорт.

В нынешнем сезоне 24-летний Зинченко сыграл за английский клуб 5 матчей и результативными действиями к этому поединку не отличался.

Кубок английской лиги

четвертьфинал

22 декабря

"Арсенал" - "Манчестер Сити" 1:4

Голы: Ляказетт, 31 - Жезус, 3, Марез, 54, Фоден, 59, Ляпорт, 73

21 декабря стало известно, что Александр Зинченко попал в сферу интересов итальянских "Наполи" и "Ювентуса".

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