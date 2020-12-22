Apple планирует запустить производство беспилотных автомобилей, - Reuters

22 декабря, 2020, 13:27

Компания Apple собирается в 2024 году начать производство беспилотных автомобилей

В них могут быть использованы аккумуляторы, созданные по собственной технологии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Apple занимается разработкой собственного самоуправляемого автомобиля с 2014 года - речь идет о проекте Titan ("Титан").

Концепция этого проекта пересматривалась. Компания планировала сосредоточиться на программном обеспечении, но позже отказалась от этой идеи.

Apple намерена создать автомобиль для массового потребителя, более подробно планы компании не разглашаются.

По словам одного из источников, Apple сосредоточила усилия на разработке аккумулятора собственной конструкции, которая может снизить стоимость батареи и быть более энергоемкой. Компания Apple свои планы комментировать не стала.

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