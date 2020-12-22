23 декабря в Харькове объявят траур из-за похорон Кернеса

22 декабря, 2020, 13:16

В Харькове объявлен траур 23 декабря из-за похорон городского головы Геннадия Кернеса

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на распоряжение и.о. мэра Игоря Терехова.

"В связи с проведением траурных мероприятий, связанных со смертью городского головы Геннадия Кернеса, 23 декабря объявлен днем ​​траура в Харькове", - говорится в распоряжении.

Завтра будут приспущены флаги на зданиях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Также будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия.

Напомним, что городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса.

Кернеса похоронят на почетной аллее одного из харьковских кладбищ.

В честь умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса в городе планируют назвать проспект и станцию метро, а также установить ему памятник.

21 декабря в Харькове приземлился борт с телом умершего мэра Геннадия Кернеса.