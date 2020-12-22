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23 декабря в Харькове объявят траур из-за похорон Кернеса


фото: ukrinform
В Харькове объявлен траур 23 декабря из-за похорон городского головы Геннадия Кернеса

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на распоряжение и.о. мэра Игоря Терехова.

"В связи с проведением траурных мероприятий, связанных со смертью городского головы Геннадия Кернеса, 23 декабря объявлен днем ​​траура в Харькове", - говорится в распоряжении.

Завтра будут приспущены флаги на зданиях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Также будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия.

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