Зеленский требует "упрощения бюрократии" при выплатах компенсаций семьям погибших медиков

21 декабря, 2020, 16:33

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Этот вопрос стоит очень остро. Знаю, что смертельных случаев гораздо больше, и все надо проверить. В то же время необходимо упростить бюрократию. Возможно, люди просто не знают, как подавать эти пакеты документов, или это очень сложно? Я прошу вас, чтобы люди, которые потеряли члена семьи, получили выплаты. Надо не просто сидеть и ждать документов. Инициируйте диалог с такими семьями сами", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

В пресс-службе отметили, что сейчас в Министерство социальной политики поступил 41 пакет с документами для страховых выплат, из них профинансировано - 33.

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