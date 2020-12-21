Зеленский подписал закон о господдержке культуры и креативных индустрий

21 декабря, 2020, 18:24

Об этом сообщает ОПГ .

Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий" № 962-IX.

"Закон вводит налоговые стимулы для поддержки деятельности в сфере креативных индустрий, культуры, туризма, спорта и других гуманитарных сферах", - говорится в сообщении.

В частности, освобождается от налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц получена плательщиками целевая помощь, предоставляемая за счет бюджетных средств или средств международной технической помощи для реализации проектов или программ в сфере креативных индустрий.

Кроме того, снижена ставка налога на добавленную стоимость для операций по поставке услуг, связанных со сферами культуры и туризма, в частности услуг по показу спектаклей, культурных мероприятий, проведение экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках и их посещения.

Как отмечается, сниженная ставка НДС также будет применяться в отношении услуг по распространению, демонстрации, публичному оповещению и публичному показу фильмов, адаптированных в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и нарушением слуха.

При этом до 2025 года освобождается от НДС поставка услуг по демонстрации, распространению и показу национальных и иностранных фильмов, дублированных, озвученных на украинском языке на территории Украины, при условии, что такие национальные фильмы адаптированы в украиноязычные версии для лиц с нарушением зрения и слуха.

Также до 2023 года будет применяться пониженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 7% к операциям по поставке услуг по временному размещения (проживания), предоставляемых гостиницами и аналогичными заведениями.

"Такие меры поддержки сделают доступными продукцию и услуги компаний, работающих в креативной индустрии, культуре и туризме, и помогут им минимизировать негативное влияние от введения карантинных мероприятий из-за распространения коронавируса. Также это будет способствовать сохранению рабочих мест в упомянутых сегментах деятельности", - говорится в сообщении.

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