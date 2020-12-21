Иногда у нас не было даже кусочка хлеба, - мать звезды МЮ о трудном детстве футболиста
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на BBC.
"Маркус обеспечивает меня. Иногда я сижу в своей комнате и просто плачу. Я вспоминаю, что было раньше и что есть сейчас. Иногда у нас не было даже кусочка хлеба в доме. Стыдно это говорить, но так и было. Поэтому у меня было три работы. Я просто пыталась работать и зарабатывать деньги. Говорила детям, я уже поела, потому что они постоянно спрашивали: "А где твоя порция?" Но при этом мне было нечего есть. Пока была еда у моих детей, меня это больше чем устраивало", - рассказала Мел Решфорд.
В течение 2020 года Маркус Решфорд организовал несколько благотворительных кампаний помощи малообеспеченным и детям. За свою деятельность 23-летний нападающий получил специальную награду от BBC.
В этом сезоне Решфорд провел 21 матч, забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 80 млн евро.
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