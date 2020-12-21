Владимир Вятрович: "Слуги народа" снова атакуют украинский язык

21 декабря, 2020, 15:51

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект, которым они хотят сделать нарушение действующего закона о государственном языке безнаказанным

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович на своей странице в сети Facebook.

"Слуги народа" решили пойти в "последний и решительний бой" против закона о государственном языке - зарегистрировали в парламенте законопроект №4528. Перечень авторов красноречив - Бужанский, Дубинский, Шевченко, Гетманцев, Брагарь, Качура - всего 28 деятелей, которым не дает покоя право граждан на получение услуг на украинском языке в собственном государстве", - написал он.

"Текст еще не обнародован, но судя по названию и по бурноӥ агитации, которую Бужанский на протяжении последних дней проводил среди однопартийцев, идея заключается в том, чтобы сделать нарушение закона о языке безнаказанными. По действующему закону о языке с 16 января 2021 года услуги в Украине должны предоставляться на украинским. Закон не запрещает обслуживать на другом языке тех, кому это удобнее, дублировать любыми другими языками украиноязычную информацию (меню, каталоги и т.п.) ", - отметил народный депутат.

"Однако если гражданину отказались предоставлять услуги на украинским, он может обратиться к Уполномоченному по защите государственного языка. И если факт нарушения подтвердится - нарушитель получит предупреждение и имеет 30 дней его устранить. Если в течение года будет доказан факт повторного нарушения, на такого нарушителя ждет штраф", - добавил Владимир Вятрович.

Народный депутат отмечает, что нелепому проекту закона о языке от депутатов Зеленского место на свалке.

"Их идея проста как дверь - пусть в законе о языке будет написано что угодно. Главное, чтобы любой украинофоб мог этот закон нарушать абсолютно безнаказанно. Надеюсь, у профильного комитета и руководства Верховной Рады хватит здравого смысла не будоражить этим трэшем парламент и общество, а отправить его на свалку к остальным подобным шедеврам", - резюмировал представитель" Европейской Солидарности ".