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Espreso.tvМирВероятность мутации COVID-19 увеличивается из-за роста случаев его передачи, - ВОЗ

Вероятность мутации COVID-19 увеличивается из-за роста случаев его передачи, - ВОЗ

Директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан заявила, что вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи

Об этом она сказала в эфире BFM TV, передает " НВ ".

"Поэтому при каждом выявленных мутациях следует определять, какие именно новые характеристики он приобретает, происходят большие изменения, или же это просто обычная эволюция", - сказала директор департамента ВОЗ.

Вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи, а в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека.

Сейчас организация не отмечает влияние новой мутации SARS-CoV-2 на летальность. Также в организации сомневаются, что новый штамм повлияет на эффективность вакцин.

Бриан подтвердила правильность локдауна, который вводит Великобритания. По ее словам, ограничения позволят замедлить распространение новой мутации до начала массовой вакцинации.

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