Вероятность мутации COVID-19 увеличивается из-за роста случаев его передачи, - ВОЗ

21 декабря, 2020, 09:30

Директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан заявила, что вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи

Об этом она сказала в эфире BFM TV, передает " НВ ".

"Поэтому при каждом выявленных мутациях следует определять, какие именно новые характеристики он приобретает, происходят большие изменения, или же это просто обычная эволюция", - сказала директор департамента ВОЗ. Вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи, а в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека.

Сейчас организация не отмечает влияние новой мутации SARS-CoV-2 на летальность. Также в организации сомневаются, что новый штамм повлияет на эффективность вакцин.

Бриан подтвердила правильность локдауна, который вводит Великобритания. По ее словам, ограничения позволят замедлить распространение новой мутации до начала массовой вакцинации.

Напомним, что 19 декабря стало известно, что в Великобритании быстрыми темпами распространяется ранее неизвестный штамм коронавируса.

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