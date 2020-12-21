Вероятность мутации COVID-19 увеличивается из-за роста случаев его передачи, - ВОЗ
Об этом она сказала в эфире BFM TV, передает " НВ ".
"Поэтому при каждом выявленных мутациях следует определять, какие именно новые характеристики он приобретает, происходят большие изменения, или же это просто обычная эволюция", - сказала директор департамента ВОЗ.
Вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи, а в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека.
Сейчас организация не отмечает влияние новой мутации SARS-CoV-2 на летальность. Также в организации сомневаются, что новый штамм повлияет на эффективность вакцин.
Бриан подтвердила правильность локдауна, который вводит Великобритания. По ее словам, ограничения позволят замедлить распространение новой мутации до начала массовой вакцинации.
- Напомним, что 19 декабря стало известно, что в Великобритании быстрыми темпами распространяется ранее неизвестный штамм коронавируса.
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