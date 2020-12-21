В России заявили, что построят радиолокационную станцию в оккупированном Крыму

21 декабря, 2020, 15:36

Россия планирует построить радиолокационную станцию в оккупированном Севастополе

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РБК-Украина.

По его словам, в планах на 2021 год значится создание зенитно-ракетной бригады на юге РФ.

"Начать работы по строительству РЛС "Яхрома" в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зее", - заявил Шойгу.

Радиолокационные станции предназначены для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, а также для определения их параметров.