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Espreso.tvКрым - это УкраинаВ России заявили, что построят радиолокационную станцию в оккупированном Крыму

В России заявили, что построят радиолокационную станцию в оккупированном Крыму


фото: reuters
Россия планирует построить радиолокационную станцию в оккупированном Севастополе

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РБК-Украина.

По его словам, в планах на 2021 год значится создание зенитно-ракетной бригады на юге РФ.

"Начать работы по строительству РЛС "Яхрома" в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зее", - заявил Шойгу.

Радиолокационные станции предназначены для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, а также для определения их параметров.

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