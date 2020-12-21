В ОРДЛО ежегодно воюет около 800 офицеров РФ, - ГУР

21 декабря, 2020, 16:32

Отмечается, что кадровые российские военные получают "паспорта Л/ДНР" на время службы в ОРДЛО

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

"По информации военной разведки Украины, ежегодно на ротационной основе участие в боевых действиях на территории Украины принимают до 800 кадровых офицеров ВС РФ. Их отбор и подготовка осуществляется на территории Южного военного округа. Также на территории РФ оккупантам выдают документы прикрытия и паспорта так называемых "ДНР/ЛНР". Все это делается для того, чтобы максимально засекретить участие кадровых российских военных в боевых действиях на территории Украины", - говорится в сообщении.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий отметил, что разведка имеет полную и достоверную информацию о командирах всех оккупационных войск периода 2014 - 2017 годов и продолжает сбор доказательств участия высшего военного руководства и военнослужащих РФ в совершении на территории Украины преступлений против человечности.

"Вся полученная информация передается и в дальнейшем будет передаваться в международные суды", - подчеркнул он.

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