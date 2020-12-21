В Николаеве мужчина открыл стрельбу из-за фейерверка и ранил ребенка

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.

"Вечером 20 мая в дворе дома по ул. Гражданской местная супружеская пара вышла на улицу вместе с друзьями и малолетними детьми запустить фейерверк. В это время к ним подошел возмущен сосед с битой и пистолетом в руках, и открыл стрельбу, попав в десятилетнего мальчика" , - говорится в сообщении.

Взрослые отобрали оружие у злоумышленника, вызвали полицию и держали до прибытия правоохранителей. На место происшествия оперативно прибыли патрульные полицейские, оружия не огнестрельного действия изъяли. Ее направят на экспертизу, а мужчину доставили в Заводской отдел полиции.

Раненого мальчика госпитализировали.

По данному факту следователи начали уголовное производство, квалифицировав действия задержанного по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство с применением оружия". За совершенное злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

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