В Николаеве мужчина открыл стрельбу из-за фейерверка и ранил ребенка
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.
Взрослые отобрали оружие у злоумышленника, вызвали полицию и держали до прибытия правоохранителей. На место происшествия оперативно прибыли патрульные полицейские, оружия не огнестрельного действия изъяли. Ее направят на экспертизу, а мужчину доставили в Заводской отдел полиции.
Раненого мальчика госпитализировали.
По данному факту следователи начали уголовное производство, квалифицировав действия задержанного по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство с применением оружия". За совершенное злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
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