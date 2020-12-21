В Киеве пьяный мужчина избил двух женщин-медиков из бригады скорой помощи

21 декабря, 2020, 19:02

В столице фельдшера и медсестру Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЭМП) избил пьяный мужчина. Женщины получили травму и перелом

Об этом сообщает пресс-служба Центра в Facebook .

Отмечается, что вчера вечером в Киеве на бригаду ЭМП при выполнении вызова было совершено нападение. Пострадали две женщины-медики - фельдшер 24-х и медицинская сестра 63-х лет.

"Пациент с подозрением на алкогольное опьянение в состоянии агрессии избил их - силой вытолкал фельдшера из машины, толкнул медсестру", - говорится в сообщении.

В результате первая получила закрытый перелом левой голени со смещением, вторая - закрытую травму левого коленного сустава. Обе госпитализированы в травматологическое отделение.

"Перед тем пострадавшие вызвали полицейский наряд, составлены соответствующие акты. Есть заявления пострадавших. Есть зарегистрированный факт нападения", - говорится в сообщении.

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