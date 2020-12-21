В Киеве на Сырце "Ауди" на большой скорости вылетел на тротуар

21 декабря, 2020, 07:18

В Киеве автомобиль "Ауди" на большой скорости вылетел на тротуар и снес несколько секций ограждения

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На углу Парково-Сырецкой и Дорогожицкой автомобиль "Ауди" на большой скорости вошел в поворот, вылетел на встречную полосу и снес несколько секций забора.

Машину ударом развернуло в обратном направлении. Водитель выехал на тротуар и пытался скрыться с места ДТП. Однако двигатель заглох.

Свидетели ДТП говорят, что водитель и пассажир были пьяны и убежали в парк детской железной дороги. К счастью, пешеходов в это время на тротуаре не было.