В Киеве на Сырце "Ауди" на большой скорости вылетел на тротуар
21 декабря, 2020, 07:18
В Киеве автомобиль "Ауди" на большой скорости вылетел на тротуар и снес несколько секций ограждения
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На углу Парково-Сырецкой и Дорогожицкой автомобиль "Ауди" на большой скорости вошел в поворот, вылетел на встречную полосу и снес несколько секций забора.
Машину ударом развернуло в обратном направлении. Водитель выехал на тротуар и пытался скрыться с места ДТП. Однако двигатель заглох.
Свидетели ДТП говорят, что водитель и пассажир были пьяны и убежали в парк детской железной дороги. К счастью, пешеходов в это время на тротуаре не было.
Автор видео: Сергей Шинкарь
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