В Киеве легковушка влетела в отбойник, есть пострадавший

21 декабря, 2020, 20:29

В понедельник, 21 декабря, в Оболонском районе столицы произошло ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ-2110

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Происшествие произошло на ул. Новоконстантиновской. Автомобиль двигался со стороны Оболони в направлении центра. По неизвестным причинам водитель 1987 г.р. не справился с управлением и влетел в отбойник.

Удар был такой силы, что двигатель автомобиля "зашел" в салон. Водитель остался жив, однако спасателям ГСЧС пришлось доставать его из покореженной машины с помощью специнструмента. Мужчину госпитализировали.

Кроме водителя в салоне автомобиля никого не было.

По словам полицейских, под сиденьем водителя была найдена пустая бутылка из-под водки. Подробности аварии и находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения - установит следствие.

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