В Харькове курсантки университета внутренних дел станцевали под российскую группу"Воровайки", назначено расследование

21 декабря, 2020, 16:16

Харьковский национальный университет внутренних дел начал служебное расследование после публикации в социальных сетях видео девушек в курсантской форме, танцующих под песню российской группы "Воровайки"

Об этом говорится на сайте университета.

"В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсантов, вероятно полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение русского шансона. Поуказанному факту назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

Видео распространилось в течение последних двух дней в сетях ТикТок и Telegram. В коротком ролике участвуют 5 девушек.

Российский женский группа "Воровайки" исполняет шансон. 19 декабря 2019 года СБУ сообщила, что участницам группы запрещен въезд на территорию Украины.

Напомним, что российская группа "Воровайки", которая поет "блатные" антиукраинские песни, планировала концерт в Киеве в феврале 2020 года.

После огласки и общественного резонанса продажу билетов на концерт "Воровайок" в Киеве остановили.

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