В Харькове курсантки университета внутренних дел станцевали под российскую группу"Воровайки", назначено расследование
21 декабря, 2020, 16:16
Харьковский национальный университет внутренних дел начал служебное расследование после публикации в социальных сетях видео девушек в курсантской форме, танцующих под песню российской группы "Воровайки"
Об этом говорится на сайте университета.
"В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсантов, вероятно полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение русского шансона. Поуказанному факту назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.
Видео распространилось в течение последних двух дней в сетях ТикТок и Telegram. В коротком ролике участвуют 5 девушек.
Российский женский группа "Воровайки" исполняет шансон. 19 декабря 2019 года СБУ сообщила, что участницам группы запрещен въезд на территорию Украины.
- Напомним, что российская группа "Воровайки", которая поет "блатные" антиукраинские песни, планировала концерт в Киеве в феврале 2020 года.
- После огласки и общественного резонанса продажу билетов на концерт "Воровайок" в Киеве остановили.
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