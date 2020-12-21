В Чехии "подполковника "ДНР" заочно приговорили к 15 годам заключения

21 декабря, 2020, 18:29

В Чехии объявили заочный приговор участнику войны против Украины: 45-летнего гражданина Чехии приговорили к 15 годам лишения свободы

Об этом сообщает Новинарня.

Суд считает, что мужчина до сих пор находится в ОРДЛО,

Мужчину обвинили в том, что он с конца мая 2014 года активно привлекался к боям в рядах "ДНР" против законной власти Украины.

Как говорится в материалах дела, он имел в группировке звание "подполковник".

Мужчина был сначала командиром боевой машины, а затем командиром вооруженной группы роты танкового полка.

Его признали виновным в "террористическом нападении".