В Чехии "подполковника "ДНР" заочно приговорили к 15 годам заключения
21 декабря, 2020, 18:29
В Чехии объявили заочный приговор участнику войны против Украины: 45-летнего гражданина Чехии приговорили к 15 годам лишения свободы
Об этом сообщает Новинарня.
Суд считает, что мужчина до сих пор находится в ОРДЛО,
Мужчину обвинили в том, что он с конца мая 2014 года активно привлекался к боям в рядах "ДНР" против законной власти Украины.
Как говорится в материалах дела, он имел в группировке звание "подполковник".
Мужчина был сначала командиром боевой машины, а затем командиром вооруженной группы роты танкового полка.
Его признали виновным в "террористическом нападении".
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