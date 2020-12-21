Украинское правительство не самостоятельно, его контролируют президент и олигархи, - экс-министр экономразвития Шеремета
Такую позицию высказал Павел Шеремета, министр экономического развития и торговли Украины в 2014 году, в эфире программы Большой эфир Василия Зимы на телеканале Еспресо.
"Я, к сожалению, считаю, что это правительство не является самостоятельным. Оно не может быть самостоятельным, несмотря на политический расклад, который есть в стране: у нас есть монобольшинство, лидер этого монобольшинства в парламенте, - это президент страны. Очевидно, что правительство находится под большим влиянием как президента, так и людей, окружающих его", - убежден Шеремета.
Он вспомнил и другой источник воздействий: "Известно о влиянии олигархов в стране. И это правительство значительно больше, чем предыдущее, находится под влиянием некоторых олигархов. Сейчас прогнозировать будущее этого правительства мне сложно, ведь факторы во многом персонализированы".
Экономист подытожил, что "в большинстве все будет зависеть от того, как президент и его окружение будут договариваться с теми олигархами, которые вместе с президентом сейчас контролируют правительство".
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