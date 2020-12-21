Украинка победила на песенном конкурсе Тюрквидение-2020

21 декабря, 2020, 17:05

Украинская исполнительница Наталья Папазоглу победила в песенном конкурсе Тюрквидение-2020

Об этом сообщает УП. Жизнь.

Конкурс прошел в Стамбуле в онлайн-формате.

Папазоглу выступила с авторской песней на гагаузском языке под названием "Тернистый путь".

С победой ее поздравил глава МИД Дмитрий Кулеба.