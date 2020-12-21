Украинка победила на песенном конкурсе Тюрквидение-2020
21 декабря, 2020, 17:05
Украинская исполнительница Наталья Папазоглу победила в песенном конкурсе Тюрквидение-2020
Об этом сообщает УП. Жизнь.
Конкурс прошел в Стамбуле в онлайн-формате.
Папазоглу выступила с авторской песней на гагаузском языке под названием "Тернистый путь".
С победой ее поздравил глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Тюрквидение" - это ежегодный конкурс, подобный "Евровидению".
В нем могут принимать участие представители тюркских стран, регионов, а также участники, которые являются тюрками по национальности.
Искренне поздравляю украинку гагаузского происхождения Натали Папазоглу с победой в престижном в тюркском мире песенном конкурсе Тюркбачення 2020! pic.twitter.com/kOKW2pp0yU- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 20, 2020
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