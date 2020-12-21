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Украинка победила на песенном конкурсе Тюрквидение-2020


фото: stb.ua
Украинская исполнительница Наталья Папазоглу победила в песенном конкурсе Тюрквидение-2020

Об этом сообщает УП. Жизнь.

Конкурс прошел в Стамбуле в онлайн-формате.

Папазоглу выступила с авторской песней на гагаузском языке под названием "Тернистый путь".

С победой ее поздравил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Тюрквидение" - это ежегодный конкурс, подобный "Евровидению".

В нем могут принимать участие представители тюркских стран, регионов, а также участники, которые являются тюрками по национальности.

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