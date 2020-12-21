Турецкие корветы для Украины будут строить на николаевском заводе "Океан" - предприятие

21 декабря, 2020, 21:20

21 декабря стало известно, что локализацией производства турецких корветов займутся на николаевском заводе "Океан"

Об этом сообщает пресс-служба завода "Океан".

"Судостроительный завод "Океан" заключил меморандум с Государственным оборонным концерном Турецкой Республики о совместной деятельности по реализации проекта строительства серии кораблей класса корвет для ВМС Украины во исполнение Рамочной военного соглашения, подписанного в октябре 2020 во время встречи президентов Украины и Турецкой республики в Анкаре, а также контракта на строительство корветов, подписанного сторонами 14 декабря текущего года в Киеве", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что с целью локализации корветной программы Государственным оборонным концерном Турецкой Республики был проведен аудит технической возможности судостроительных предприятий Украины. Судостроительный завод "Океан" избран и включен в корветную программу с учетом уникальных технических возможностей предприятия, наличия профессиональных кадров и текущей программы модернизации производственных активов.

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