Третью неделю подряд в Украине уменьшается количество заражений коронавирусом, - Степанов

21 декабря, 2020, 10:30

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что третью неделю подряд в Украине фиксируется уменьшение количества выявленных случаев COVID-19

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"За прошедшую неделю было выявлено 70 327 случаев заболеваемости коронавирусной болезни, в отличие от позапрошлой неделе, когда было 78 712. Это уже третью неделю подряд мы видим уменьшение количества выявленных случаев", - сказал Степанов.

По его словам, уменьшилось и количество активных больных.

Сейчас болеют 367637 украинцев, что на 11 тыс. меньше, чем было на позапрошлой неделе - 378 696 человек.

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