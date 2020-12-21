Тренер лучшего боксера мира рассказал, когда ждать его следующий бой

21 декабря, 2020, 17:55

Эдди Рейносо, тренер чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса, рассказал, что мексиканец проведет свой следующий бой через 3 месяца

Об этом сообщает Boxing Social.

По словам Рейносо, бой Альвареса планируется провести в Мексике.

"Смит - отличный боксер. Британец никогда не дрался против такого соперника как Канело, но он - отличный боксер, мое ему уважение. Сейчас нет сомнений в том, что Канело - лучший боксер pound-for-pound, и когда он завершит карьеру , то будет одним из лучших в истории. Мы планируем следующий бой через 90 дней в Мексике. Мы хотим Билли Джо Сондерса или Калеба Планта, чтобы объединить пояса в суперсреднем весе", - сказал Эдди Рейносо.

Сауль Альварес отобрал у Каллума Смита титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и завоевал вакантный пояс WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Убедительная победа позволит мексиканцу сохранить по итогам 2020 года звание лучшего боксера мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

Напомним, 19 декабря казахстанец Геннадий Головкин после победы над поляком Камилом Шереметой заявил о намерении встретиться с победителем поединка между мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Каллум Смитом.

20 декабря сообщалось, что Альварес согласился провести третий поединок против Головкина.

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