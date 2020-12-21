США вводят новые санкции против Компартии Китая

21 декабря, 2020, 21:57

Правительство США объявило о введении визовых санкций и других ограничений против чиновников Коммунистической партии Китая, причастных к ущемления прав и свобод человека

Об этом говорится в официальном заявлении государственного секретаря США Майкла Помпео, передает Укринформ .

"Сегодня я объявляю о введении дополнительных ограничений в вопросах выдачи виз китайским чиновникам, которые считаются ответственными за политику или действия, имеющие целью репрессии против религиозных и духовных деятелей, представителей этнических меньшинств, диссидентов, правозащитников, журналистов, представителей профсоюзов, гражданского общества, а также мирных протестующих ", - заявил государственный секретарь США.

Он уточнил, что американские санкции также могут распространяться на членов семей таких чиновников.

Помпео добавил, что США в 2020 году уже ввели санкции против чиновников КПК, причастных к "ужасным злоупотреблениям" в Синьцзяне, ограничениям доступа к районам Тибета и уничтожению автономии Гонконга.

"Сегодня вводятся дополнительные ограничения, применяемые ко всем должностным лицам КПК, которые занимаются такими репрессивными мерами", - отметил он.

Помпео призвал Китай немедленно освободить адвокатов, пасторов, активистов гражданского общества, уйгурских ученых, сторонников демократии, которых заключили китайские власти.