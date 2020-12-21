Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем положительно повлияет на цены товаров и отношения государств - Черкасский

21 декабря, 2020, 21:16

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем, которое вступит в силу с 1 января 2021 года, положительно повлияет на ценообразование товаров и отношения между государствами

Об этом сообщил генеральный директор торгово-промышленной палаты Израиль-Украина Владислав Черкасский в Большом эфире Василия Зимы на Еспресо.TV .

"У нас есть схожие проблемы и схожие векторы развития. И собственно говоря Договор о зоне свободной торговли является элементом законодательной базы для развития отношений. А мы, как торгово-промышленная палата, являемся организацией, способствующей развитию этих отношений", - отметил эксперт.

Черкасский также отметил, что соглашение о зоне свободной торговли является многоэтапным. На первом этапе Израиль отменяет ввозную пошлину на ок. 80% промышленных и ок. 9% сельскохозяйственных товаров. Украина со своей стороны - на 7% сельскохозяйственную продукцию и 70% промышленных товаров. В дальнейшем дополнительные группы товаров будут получать освобождение от таможенных квот.

Генеральный директор торгово-промышленной палаты Израиль-Украина также отметил, что соглашение не является идеальным и его нужно совершенствовать и развивать:

"Еще один очень важный момент, которого касается соглашение, - это все, что связано со сферой услуг. Поскольку договор в данной редакции не включает сферу услуг, но мы думаем, что это станет следующим шагом, который будет рассмотрен в дальнейшем, чтобы расширить этот сегмент. Следует отметить, что много взаимодействий между нашими государствами происходит в сфере ІТ, в сфере хай-тек. Стоит заметить, что около 45% проектов, которые используют израильские компании, создаются именно в Украине".

Что касается преимуществ Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем, эксперт отметил, что соглашение положительно повлияет на экономики обеих стран и сотрудничество:

"По нашим оценкам, можно ожидать около 15% роста торгового оборота - это то, что касается непосредственно товаров. И, конечно же, за счет того, что экспорт из Украины выше, последствия соглашения будут более ощутимыми с украинской стороны. В любом случае в этом заинтересованы обе стороны, ведь как для Израиля, так и для Украины, даже импортная часть и снижение пошлины могут вылиться в снижение цен на товары на рынке".

В апреле 2018 года делегации Украины и Израиля предварительно подписали Соглашение о создании зоны свободной торговли между странами. В июне того же года глава МИД Павел Климкин во время заседания совместной украинский-израильской комиссии по вопросам торговли согласовал Соглашение о свободной торговле.

21 января 2019 года Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли.

В августе 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.