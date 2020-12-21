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Espreso.tvМирШтаб Трампа снова обжалует в суде итоги выборов в Пенсильвании

Штаб Трампа снова обжалует в суде итоги выборов в Пенсильвании


фото: Reuters
Штаб Дональда Трампа снова обратится в Верховный суд с просьбой отменить результаты выборов в штате Пенсильвания

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление адвоката Трампа Руди Джулиани.

"Петиция направлена на отмену трех решений, которые лишили законодательное собрание Пенсильвании защиты от фальсификации бюллетеней, отправленных по почте", - заявил Джулиани.

Дело касается решений суда штата, которые объяснили правила пересылки избирательных бюллетеней по почте.

По словам Джулиани, в исковом заявлении говорится о необходимости отдать Трампу 20 голосов выборщиков штата. Байден был признан победителем в этом штате.

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