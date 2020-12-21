С начала действия программы "5-7-9%" банки выдали доступных кредитов на 16 млрд грн

21 декабря, 2020, 16:10

С начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки выдали льготных кредитов на общую сумму 15,9 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"От старта программы банки-участники выдали 6 854 кредита на общую сумму 15,9 млрд грн., Из них более 10,5 млрд грн - рефинансирование ранее полученных займов, 3 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 2,4 млрд грн в качестве антикризисных кредитов под 3%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (55%), торговли и производства (17%) и промышленной переработки (15%). По региональной классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области.

По информации Минэкономики, за последнюю неделю банки-участники программы подписали 265 договоров на сумму 568 млн грн. В частности, 174 млн грн составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов, 80 млн грн - выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты, 308 млн грн - аникризови кредиты под 3%.

Напомним, Кабинет министров Украины согласовал начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля 2020 года.

Государственная кредитная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" введена с целью упрощения доступа малого и среднего бизнеса к банковскому кредитованию. В рамках программы действуют три процентные ставки - пять, семь и девять процентов годовых в зависимости от даты основания бизнеса и его размера.

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