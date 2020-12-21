Россияне в зоне ООС обстреляли из противотанкового гранатомета сельскохозяйственный трактор, ранив гражданского
21 декабря, 2020, 17:26
Российские оккупанты из гранатомета уничтожили трактор и ранили мирного жителя
Об этом сообщает штаб ООС.
Происшествие случилось вечером 20 декабря.
Сельскохозяйственные работы велись в районе Каменки (вблизи Авдеевки). Один из трактористов получил ранения.
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