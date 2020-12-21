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Espreso.tvОбществоРоссияне в зоне ООС обстреляли из противотанкового гранатомета сельскохозяйственный трактор, ранив гражданского

Россияне в зоне ООС обстреляли из противотанкового гранатомета сельскохозяйственный трактор, ранив гражданского

Российские оккупанты из гранатомета уничтожили трактор и ранили мирного жителя

Об этом сообщает штаб ООС.

Происшествие случилось вечером 20 декабря.

Сельскохозяйственные работы велись в районе Каменки (вблизи Авдеевки). Один из трактористов получил ранения.
 

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