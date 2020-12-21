Россия отправила в ЦАР несколько сотен военных и фоне вероятного госпереворота

21 декабря, 2020, 12:28

Россия и Руанда отправили в Центральноафриканскую Республику несколько сотен военнослужащих и тяжелое вооружение после вероятного государственного переворота накануне президентских и парламентских выборов

Об этом заявил официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казагуи, передает AFP .

"Россия направила несколько сотен солдат и тяжелое вооружение" в пределах двустороннего соглашения о сотрудничестве, заявил он.

Напряженность в ЦАР возросла после того, как кандидатура бывшего президента Франсуа Бозизе на президентских выборах была отклонена верховным судом страны. Общенациональные выборы должны состояться на этой неделе.

На прошлой неделе власти ЦАР обвинили Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. По данным правительства, повстанческие силы, лояльные Бозизе, выдвинулись в сторону столицы Банги.

По данным BBC , повстанческие группировки захватили несколько городов недалеко от столицы ЦАР, вступив в столкновения с правительственными войсками. 18 декабря по ЦАР был направлен миротворческий контингент ООН.

ЦАР - одна из самых бедных и нестабильных стран Африки, несмотря на то, что богата такими ресурсами, как алмазы и уран. По оценкам ООН, половина населения зависит от гуманитарной помощи, а в одной пятой части ее жителей стали вынужденными переселенцами.

Франсуа Бозизе, христианин, пришел к власти после переворота в 2003 году и был переизбран на второй срок, хотя многие считали выборы сфальсифицированными. В 2013 году его режим был свергнут повстанческой коалиции Селек, в которую входит мусульманское меньшинство.

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