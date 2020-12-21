"Желаю, чтобы в наших семьях все было хорошо" - полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко в "Футбольном формате"

21 декабря, 2020, 11:31

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко подвел итоги первой половины сезона 2020/2021 и рассказал о крайнем матче в Лиге Чемпионов против миланского "Интера"

Свои мысли он высказал в эксклюзивном интервью проекту "Футбольный Формат" на телеканале "Еспресо"

"Где-то за три дня до матча у нас было тактическое занятие, была теория, и тренеры нам рассказали, как мы будем действовать против" Интера ". Мне сказали, что я буду играть на позиции центрального защитника. В принципе, я и раньше уже играл на этой позиции - я "садился" в эту зону между двумя чистыми центральными защитниками. я пытался подсказывать молодым партнерам Вита, Валерий Бондарю. Потому что, я ниже расположился и я видел картину перед собой в нашей защите. и они все выполняли так, как надо.

Ну, понятно, что мы могли в плей-офф Лиги Чемпионов выйти, да еще и с первого места, если бы мы забили "Интеру". Но все могло выйти и наоборот - мы могли пропустить и остаться ни с чем. Поэтому, я думаю, что наш выход и Лигу Европы нормальный хороший результат. Учитывая, что мы вышли из тяжелой группы, показали там себя достойно, набрали 8 очков. Я считаю, что эту еврокампанию можно занести нам в актив ", - рассказал он.

Степаненко отреагировал на вопрос, не раздражает ли команду тот факт, что "Динамо" сейчас опережает "Шахтер" в турнирной таблице УПЛ.

"Понятно, что мы хотим занимать только первое место. Мы для этого работаем, и у нас есть задача получить чемпионское звание. Наша команда потеряла много очков в начале этого сезона, и я прекрасно понимаю с чем это связано. Ну, значит, будем догонять "Динамо", будем работать дальше, и для нас каждый матч очень важен. За эти полгода, я думаю на семь баллов из десяти мы наиграли. Были хорошие результаты, в некоторых матчах мы оступились. Поэтому, семерка - такая оценка команде за первую половину сезона ", - сказал футболист.

Степаненко поздравил болельщиков и зрителей "Еспресо" с наступающими праздниками.

"Уважаемые друзья, поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Это был тяжелый год для всех, и хочу всем пожелать здоровья. Чтобы следующий год был более радостным, счастливым. Чтобы вы радовались жизни как можно чаще, несмотря на все нынешние проблемы. И чтобы в наших семьях все было хорошо. Всех с наступающими праздниками! ", - сказал он.