"Из-за длительной инфекции у одного пациента": в ЦОЗ назвали вероятную причину появления нового штамма коронавируса

21 декабря, 2020, 15:25

Новый штамм коронавируса мог возникнуть из-за длительной инфекции у одного из пациентов, отмечают в Центре общественного здоровья

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"Одним из возможных объяснений возникновения нового варианта SARS-CoV-2 является длительная инфекция у одного пациента с иммуносупрессией. Такая длительная инфекция может привести к накоплению мутаций с повышенной скоростью. Другим возможным объяснением могут быть процессы адаптации вируса, происходящие в различных восприимчивых видов животных, которые затем передаются людям от животных-хозяев. Есть данные о сходстве шипового протеина со штаммом вируса, выявленным у норок из Дании", - говорится в сообщении.

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Как сообщают в ЦОЗ, поскольку вирусы постоянно подвергаются мутациям, появление нового варианта SARS-CoV-2 ожидаемо и не является поводом для беспокойства.

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"Диверсификацию SARS-CoV-2 в результате процессов эволюции и адаптации наблюдают во всем мире, и она будет происходить из-за постоянной передачи вирусов", - говорится в сообщении.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

Напомним, 20 декабря Нидерланды и Бельгия закрыли авиационное и железнодорожное сообщение

Германия также решила до конца 2020 года приостановить авиасообщение с Великобританией

Начиная с полуночи 22 декабря Польша приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

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