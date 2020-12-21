"Те, кто нас списывал, таки ошиблись" - защитник сборной Украины Николай Матвиенко в "Футбольном формате"

21 декабря, 2020, 10:18

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко в эксклюзивном интервью проекту "Футбольный Формат" рассказал об итогах выступления команды в группе Лиги Чемпионов, в котором горняки заняли третье место, получив пропуск в Лигу Европы

- Такая сложная группа у нас была. Те, кто нас списывал, таки ошиблись, и все получилось наоборот. В итоге все для нас очень неплохо завершилось. Мы вышли в евровесну.

По поводу новой системы с тремя защитниками, которую "Шахтер" использовал в матче Лиги Чемпионов против миланского "Интера", Николай рассказал, что команда была к ней готова:

- Мы не придумываем это в один день. Мы это на тренировках отрабатываем. Команда была готова к этому ходу. И каждый игрок понимал, что ему нужно делать в конкретном эпизоде. Проблем в этом не было.

Защитник сборной Украины поздравил всех болельщиков Украины с наступающими праздниками: "Самое главное, чтобы все были здоровы. Ну и конечно, ждем возвращения болельщиков на стадионах. Чтобы завершилась пандемия, и чтобы им позволили вернуться на трибуны. Хочется уже сыграть матчи с болельщиками. И тогда атмосфера футбола снова проснется на аренах ".

Напомним, последний матч "Шахтера" в 2020 году против "Ингула" не был сыгран из-за неготовности поля в Кропивницкому.