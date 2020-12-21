 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпорт"Реал" победил "Эйбар" и вернулся на первое место чемпионата Испании

"Реал" победил "Эйбар" и вернулся на первое место чемпионата Испании


фото: Getty Images
В 14-м туре Ла Лиги мадридский "Реал" победил "Эйбар" со счетом 3: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Французский форвард "Реала" Карим Бензема отличился в матче голом и двумя результативными передачами. Еще по одному забитому мячу на счету Луки Модрича и Васкес.

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" делит первую второе место с мадридским "Атлетико". В обеих команд по 29 очков и отрыв от "Сосьедад" в виде трех баллов.

Чемпионат Испании

14-й тур

20 декабря

"Эйбар" - "Реал" 1: 3

Голы: Кике, 28 - Бензема, 6, Модрич, 13, Лукас, 90 + 2

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 декабря, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать