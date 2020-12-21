"Реал" победил "Эйбар" и вернулся на первое место чемпионата Испании

21 декабря, 2020, 13:28

В 14-м туре Ла Лиги мадридский "Реал" победил "Эйбар" со счетом 3: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Французский форвард "Реала" Карим Бензема отличился в матче голом и двумя результативными передачами. Еще по одному забитому мячу на счету Луки Модрича и Васкес.

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" делит первую второе место с мадридским "Атлетико". В обеих команд по 29 очков и отрыв от "Сосьедад" в виде трех баллов.

Чемпионат Испании

14-й тур

20 декабря

"Эйбар" - "Реал" 1: 3

Голы: Кике, 28 - Бензема, 6, Модрич, 13, Лукас, 90 + 2

19 декабря форвард "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд бразильца Пеле по количеству голов в составе одной команды.