"Реал" победил "Эйбар" и вернулся на первое место чемпионата Испании
21 декабря, 2020, 13:28
В 14-м туре Ла Лиги мадридский "Реал" победил "Эйбар" со счетом 3: 1
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Французский форвард "Реала" Карим Бензема отличился в матче голом и двумя результативными передачами. Еще по одному забитому мячу на счету Луки Модрича и Васкес.
В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" делит первую второе место с мадридским "Атлетико". В обеих команд по 29 очков и отрыв от "Сосьедад" в виде трех баллов.
Чемпионат Испании
14-й тур
20 декабря
"Эйбар" - "Реал" 1: 3
Голы: Кике, 28 - Бензема, 6, Модрич, 13, Лукас, 90 + 2
- 19 декабря форвард "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд бразильца Пеле по количеству голов в составе одной команды.
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