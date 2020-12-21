"Ответ будет мощным". У Байдена планируют наказать Россию за масштабную кибератаку на госучреждения США, - Reuters

21 декабря, 2020, 11:32

Команда будущего президента США Джозефа Байдена рассмотрит несколько вариантов наказания для России из-за масштабной хакерской кибератаки на госучреждения США

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Так, наказание может быть как в виде финансовых санкций, так и в виде зеркальной кибератаки на инфраструктуру России.

В то же время собеседник агентства заявил, что ответ должен быть мощной, но и такой, которая позволит избежать эскалации конфликта между двумя ядерными странами.

Источник Reuters уточнил, что главная цель любых действий - сдерживать подобные кибератаки в будущем и усилить борьбу с кибершпионажем.

Реакция на события, связанные с хакерской атакой на госучреждения США, станет первоочередной задачей для Байдена после инаугурации 20 января. По словам собеседника агентства, команде нового президента нужно будет более детально изучить кибератаке, чтобы принять соответствующие решения.

В интервью телеканалу CBS, которое Байден дал в четверг, 18 декабря, на вопрос, как он будет реагировать на кибератаки, которую, вероятно, осуществила Россия, он сказал, что «виновные будут привлечены к ответственности», пообещав финансовые последствия для причастных физических и юридических лиц.

Предназначена Байденом будущая руководительница Министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила телеканалу ABC , что ответ Штатов будет "мощной". Однако, по ее словам, в команде еще не знают, кто именно причастен к атаке.

В то же время заместитель председателя сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер заявил, что в масштабной кибератаке "все указывает на Россию", поддержав заявление госсекретаря США Майка Помпео.

Напомним, 17 декабря канцелярия директора Национальной разведки США, Федеральное бюро расследований и Агентство по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры подтвердили факт масштабной кибератаки , направленной на госучреждения.

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