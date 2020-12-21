"Европейская Солидарность" в Киевсовете требует увеличить в бюджете-2021 расходы на медицину - Марина Порошенко

21 декабря, 2020, 21:09

Фракция "Европейской Солидарности" в Киевсовете требует увеличить расходы на сферу здравоохранения в 2021 году на 450 млн гривен

Об этом сообщила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, пишет пресс-служба "ЕС". Она отметила, что на этой неделе состоятся два заседания Киевсовета, где будут обсуждены бюджетные вопросы.

Как известно, по инициативе фракции "Европейская Солидарность" 22 декабря состоится внеочередное заседание, во время которого должны еще в этом году направить дополнительно более 400 млн гривен на обеспечение киевских больниц медикаментами, оборудованием и средствами защиты. Средства были найдены благодаря аудиту столичного бюджета-2020.

"Завтра состоится внеочередная сессия Киевского городского совета для изменений в бюджет текущего года. Нашей командой были найдены дополнительные средства в размере 422 млн грн, которые будут распределены среди больниц для борьбы с коронавирусом. То есть на эти деньги будут закуплены дополнительные лекарства для лечения больных коронавирусом и это поможет в промежуточный период между бюджетами 2020-го и 2021 года предоставлять качественную помощь больным", - говорит Марина Порошенко.

Она также отметила, что 24 декабря состоится очередная бюджетная сессия, где рассмотрят смету столицы на 2021.

"Мы ее внимательно изучили и увидели, что, к сожалению, бюджет на здравоохранение был уменьшен более чем на 1,8 млрд грн. Часть этих денег будет покрыта через Национальную службу здоровья. Однако в условиях пандемии коронавируса мы не можем уменьшать бюджет на здравоохранение, когда мы не знаем, какие еще непредсказуемые вызовы предстанут перед нами в будущем", - убеждена Марина Порошенко.

"От этого зависит здоровье и жизнь наших граждан. Поэтому, просмотрев бюджет, я как председатель соответствующей профильной комиссии здравоохранения и социальной политики подала 12 поправок на 450 млн грн. Это та необходимая минимальная сумма, которая уменьшит разницу с финансированием прошлого года, когда по этой статье было осуществлено почти полтора миллиарда гривен. А в этом году она составляет 395 млн", - объясняет председатель комиссии.

"Если не добавить еще 450 млн, это сразу отразится на качестве лечения киевлян. Потому что это отсутствующие ремонты, реконструкции, отсутствующее дополнительное оборудование, которого уже столица не увидит в следующем году. А это и кислородные точки, и все необходимое для того, чтобы спасать жизни больных коронавирусом", - отмечает Порошенко.

"Поэтому наша фракция "Европейской Солидарности" в Киевсовете и я как председатель профильной комиссии требуем включить увеличение бюджета на следующий год на здравоохранение", - резюмирует Марина Порошенко.