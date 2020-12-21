"Челси" разгромил "Вест Хэм" Ярмоленка в матче АПЛ
21 декабря, 2020, 23:56
В 14-м туре чемпионата Англии "Челси" победил "Вест Хэм" со счетом 3:0
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Дубль во встрече сделал форвард Тамми Абрахам. Еще один забитый мяч на счету центрбэка Тьяго Силвы. Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко весь матч провел на скамейке запасных.
В турнирной таблице АПЛ "Челси" занимает пятое место и отстает от первого, на которой находится "Ливерпуль", на 6 баллов. "Вест Хэм" идет десятым.
Чемпионат Англии
14-й тур
21 декабря
"Челси" - "Вест Хэм" 3:0
Голы: Силва, 10 Абрахам, 78, 80
- Напомним, 19 декабря в 14-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" разгромил в гостях "Кристал Пэлас" со счетом 7:0.
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