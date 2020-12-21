"Челси" разгромил "Вест Хэм" Ярмоленка в матче АПЛ

21 декабря, 2020, 23:56

В 14-м туре чемпионата Англии "Челси" победил "Вест Хэм" со счетом 3:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Дубль во встрече сделал форвард Тамми Абрахам. Еще один забитый мяч на счету центрбэка Тьяго Силвы. Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко весь матч провел на скамейке запасных.

В турнирной таблице АПЛ "Челси" занимает пятое место и отстает от первого, на которой находится "Ливерпуль", на 6 баллов. "Вест Хэм" идет десятым.

Чемпионат Англии

14-й тур

21 декабря

"Челси" - "Вест Хэм" 3:0

Голы: Силва, 10 Абрахам, 78, 80

Напомним, 19 декабря в 14-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" разгромил в гостях "Кристал Пэлас" со счетом 7:0.

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