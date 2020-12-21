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Espreso.tvСпортПриятно было видеть злое лицо Роналду, - Ребров о матче ЛЧ с "Ювентусом"

Приятно было видеть злое лицо Роналду, - Ребров о матче ЛЧ с "Ювентусом"


фото: Getty Images
Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров вспомнил матч против туринского "Ювентуса" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Sport365.hu .

В 4-м туре Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил "Ференцварош" со счетом 2:1. Победный гол туринцы забили уже в компенсированное арбитром время. Венгры завершили групповой этап ЛЧ на четвертой строчке.

По словам Реброва, ему было приятно видеть злое лицо Роналду, когда "Ювентус" не мог забить "Ференцварошу".

"Приятно было видеть злое лицо Роналду от того, что они не могут нас обыграть. Позже я объяснил ребятам: неважно, кто сильнее индивидуально, если он играет, чтобы заработать больше денег. В тот день мы были сильнее и заслужили заработать очко", - сказал Ребров.

После 15-го тура "Ференцварош" набрал 36 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Венгрии. Ближайшего преследователя - "Фехервар" - будапештцы опережают на 11 пунктов.

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