Правительство выделило из коронавирусного фонда 103 млн грн на выплаты в проигранном государством международном арбитраже

21 декабря, 2020, 20:07

21 декабря правительство выделило Минюсту 103 млн грн из фонда борьбы с COVID-19 из-за проигрыша Украиной в 2018 году более $9 млн в международном инвестиционном арбитраже вкладчикам Кредитпромбанка

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что деньги из коронавирусного фонда выделяются на погашение задолженности по решению Международного центра по урегулированию инвестиционных споров от 26 июля 2018 года по делу об иске компании "Сити-Стейт Н.В.", общества с ограниченной ответственностью "Компания по управлению активами "Практика", общества с ограниченной ответственностью "Кристалл-Инвест" и общества с ограниченной ответственностью "Продиз" к государству Украина.

Согласно документу, Министерству юстиции Украины поручено обеспечить согласование выделения бюджетных средств, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета, а Министерству финансов - внесение после указанного согласования соответствующих изменений в роспись государственного бюджета.

Напомним, в июле 2018 года международный арбитраж в Нидерландах в споре City-State NV, Praktyka Asset Management Company LLC, Crystal-Invest LLC и Prodiz LLC против Украины приговорил истцам выплату $8,91 млн, или 239,2 млн грн, а также процентов за период с 31 декабря 2013 по ставке 12-мес. LIBOR + 4% и $0,4 млн судебных расходов. Спор был связан с потерей компаний депозитов в Кредитпромбанке, выведенном с рынка решением Нацбанка: по мнению истцов, государство не смогло защитить их инвестиции, как того требовала межправительственное соглашение, а также добиться независимого рассмотрения дела в украинских судах.

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