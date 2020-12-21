Правительство РФ одобрило выделение $1 млрд кредита для Беларуси

21 декабря, 2020, 20:52

Правительство России согласовало выделение для Беларуси кредита на $1 млрд

Об этом говорится в распоряжении.

РФ выделит кредит двумя частями: первую половину суммы дадут до конца года, вторую - в следующем году.

"Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией развития "ВЕБ.РФ" и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством Республики Беларусь о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита", - говорится в распоряжении .

Читайте также: В РФ заявили о предоставлении Беларуси $500 млн из Евразийского фонда стабилизации и развития и $1 млрд - из российского бюджета