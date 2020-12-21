Правительство официально назначило Мельника председателем ГФС

21 декабря, 2020, 22:59

Члены Кабинета министров на внеочередном заседании проголосовали за назначение председателем Государственной фискальной службы Вадима Мельника

Об этом сообщил в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Сегодня вечером на внеочередном заседании Кабмина чиновники проголосовали за назначение Мельника Вадима Ивановича - председателем Государственной фискальной службы Украины", - написал Мокан.

Представитель правительства в Верховной Раде отметил, что Мельника назначен путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

КАДРЫ Сегодня вечером на внеочередном заседании Кабмина чиновники проголосовали за: назначение Витренко Юрия ... Опубликовано Василий Мокан / Vasyl MokanПонедельник, 21 декабря 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство согласовало кандидатуру Вадима Мельника на должность председателя Государственной фискальной службы Украины.

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