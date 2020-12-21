Правительство назначило временного главу Госгеокадастра

21 декабря, 2020, 11:51

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Алексея Пинчука

Об этом сообщил в Facebook представитель правительства в ВР Василий Мокан.

"Утром состоялось внеочередное заседание Кабмина. ... временное исполнение обязанностей председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра возложено на Пинчука Алексея Игоревича (начальник Управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Госгеокадастра)", - отметил Мокан.

В свою очередь Кабмин уволил Романа Лещенко с должности председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (в связи с избранием министром АПК).

Утром состоялось внеочередное заседание Кабмина. Чиновники проголосовали за: увольнение Свириденко Юлии Анатольевны - с ... Опубликовано Василий Мокан / Vasyl MokanПонедельник, 21 декабря 2020 г.

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