Практический опыт выпускников WebPromoExperts на Case Day

21 декабря, 2020, 12:26

Реальный опыт порой отличается от того, что пишут в книгах, рассказывают на курсах и вебинарах

Все потому, что каждый проект уникальный, и даже самый правильный и хрестоматийный подход может оказаться не работающим, а самый “неподходящий” метод будет “пушить” ваш проект так, что этим захочется поделиться.

Узнайте все подробности продвижения проектов выпускников Академии WebPromoExperts 23 декабря на онлайн-конференции Case Day

На бесплатной онлайн-конференции выступят 14 спикеров, которые поделятся личным опытом, кейсами, идеями и полезными наработками, которые и вы сможете применить в своей работе.

Вас ждут 8 часов увлекательных историй из мира популярных диджитал-профессий. Вы услышите 14 разных кейсов с разных ниш и с разным уровнем экспертизы — это всегда хорошая возможность узнать “как у других”, что в проектах работает, а что лучше не применять.

На конференции рассмотрим практический опыт о том:

Как вывести сайт под Запад в топ-10, не зная ничего о SEO;

SMM стратегия: для чего нужна и как ее составить. Кейс разработки стратегии;

Практические советы по продвижению продуктов на западных рынках;

Продвижение мобильного приложения «UKRSIB Online» - как снизить цену за установку для IOS в 3 раза;

Direct marketing как основа маркетинговой стратегии маркетплейса на рынке с миллиардной аудиторией;

Внедрение Marketing automation platforms и построение бизнес-процессов под B2B аудиторию;

Как увеличить продажи в e-commerce во время карантина на 86%

Как интернет-магазину увеличить средний чек за счет персонализации.

Конференция будет особо полезной для владельцев малого и среднего бизнеса, для всех, кто хочет повысить свою компетенцию в интернет-маркетинге, и для начинающих специалистов, которые только начинают свой путь в перспективной didgital-отрасли. Честный опыт спикеров гарантированно приводит к свежим инсайтам, открытиям и качественным сдвигам в личных проектах слушателей после конференции.

Онлайн-конференция Case Day доступна для всех желающих

Чтобы принять участие в бесплатной онлайн-конференции достаточно зарегистрироваться по ссылке. Вместе с доступом к конференции в день проведения, каждый участник получит возможность задать вопрос спикеру в прямом эфире, получить подарки от организаторов и партнеров.

Организаторы: WebPromoExperts, Webpromo

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