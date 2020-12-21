Польша планирует начать вакцинацию медиков 27 декабря

21 декабря, 2020, 14:08

В случае утверждения в понедельник Европейским агентством по лекарственным средствам вакцины Pfizer 27 декабря в Польше вакцинируют первых медиков

Об этом заявил правительственный уполномоченный правительства Польши по вопросам реализации Национальной программы прививок Михал Дворчик, сообщает RMF.FM .

"Если сегодня Европейское агентство по лекарственным средствам утвердит вакцину компании Pfizer, то все указывает на то, что, вечером 26 декабря по Польше попадет первых 10 тыс. доз вакцины и 27 декабря будет вакцинировано первых 10 тыс. человек", - сообщил Дворчик.

По его словам, сейчас избирается несколько пунктов в Польше, где будет проведено первые прививки.

За последние сутки, 20 декабря, в Польше зафиксировано более 4,6 тыс. случаев инфицирования, умерли 77 человек.

Всего с начала пандемии в Польше инфицировалось коронавируса более 1,2 млн человек, вылечились почти 950 тыс. человек. Умерли более 25,3 тыс. человек.

Ранее ЕС согласовал цену на вакцину от коронавируса компании Pfizer.

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